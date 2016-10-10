İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri

nin dün gece işgal alındaki

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te

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Filistinliyi gözaltına aldı

ğı bildirildi.

İsrail polisi sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te "polise taş ve molotofkokteyli attıkları" iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan yazlı açıklamada da Batı Şeria'da 16 kişinin göz altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Doğu Kudüs’te silahlı saldırı düzenleyerek 2 İsrailliyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürülen Filistinli Misbah Ebu Subeyh’in evinin yıkılması için hazırlıklara başlandığı kaydedildi. Filistin basını da tutuklananlar arasında Ebu Subeyh’in 17 yaşındaki kızı İman'ın da yer aldığını yazdı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

Doğu Kudüs 1967’den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.