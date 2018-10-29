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İsrail güçleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarla 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarla 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:44
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İsrail güçleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail GüçleriBatı şeria
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