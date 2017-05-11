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İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:49
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İsrail güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim, Kalendiya Mülteci Kampı, Tulkerm başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Filistinlilere ait evlere baskınlar düzenlendiği belirtildi.

Baskınlar sonucu, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLİsrail GüçleriBatı şeriaFilistinli
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