İsrail Gazze'ye saldırdı: 4 ölü, 2 yaralı

İsrail hava unsurlarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı resmi sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hava unsurlarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentine yönelik saldırısında 24 yaşındaki Muhammed ez-Zaanin ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin öldüğünü söyledi.

Öldürülen diğer 2 Filistinlinin ise İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Saraya el-Kudüs'e bağlı kişiler olduğu öğrenildi.

İsrail savaş uçaklarının dün gece yarısına doğru Gazze'nin güneyindeki Refah'ta açık bir demir atölyesine düzenlediği saldırıda 5 filistinli yaralanmıştı.

