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İsrail Gazze'ye ablukayı ağırlaştırıyor

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatı yasakladı, ithalata ise yeni sınırlamalar getirdi.

İsrail Gazze'ye ablukayı ağırlaştırıyor

İsrail, Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatı yasakladı, ithalata ise yeni sınırlamalar getirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 16:42
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İsrail Gazze'ye ablukayı ağırlaştırıyor

Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatın durdurulduğu, ithalata ise yeni sınırlamalar getirildiği bildirildi.

Gazze'nin ticaret kapısı olarak da bilinen Kerm Ebu Salim'in Filistinli yönetiminden verilen bilgiye göre, İsrail, Gazze'den ihracatı tamamen yasakladı, ithalatta ise sınırlı ürünlere izin verecek.

Dün akşam İsrail'den Filistin tarafına yollanan tebliğde ihracatın durdurulduğu, ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği belirtildi.

Öte yandan İsrail, bu sabah sınır kapısından Gazze'ye meyve, akaryakıt, gıda maddeleri, canlı büyükbaş hayvan ve yem taşıyan nakliye araçlarının girişine izin verdi.

Tebligatta, "Yanıcı uçurtma ve balonların kullanımının sürmesi durumunda, Başbakan, Savunma Bakanı ve İsrail Genelkurmay Başkanı, Kerm Ebu Salim sınır kapısının kapatılmasına dair tavsiye kararı almıştır. Kapatma kararına istisna olarak aralarında gıda ve ilaçtan oluşan insani maddelerin girişine izin verilecek. Bununla ilgili onay işlemi, Filistin topraklarındaki İsrail ordusu faaliyet koordinatörü tarafından ferdi olarak yerine getirilecek " ifadeleri yer almıştı.

Partisi Likud'un meclisteki dünkü grup toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin yönetimini elinde tutan Hamas'a karşı yeni yaptırımlar getireceklerini belirtmişti.

Bu yaptırımlara İsrail'den Gazze'ye ticari malların girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmakla başlayacaklarını dile getiren Netanyahu, ''Hamas'a karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeİSRAİLKerm Ebu SalimFilistinli
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