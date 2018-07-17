İsrail Gazze'deki tarım arazilerini hedef aldı

Hamas'ın cumartesi günü ateşkes sağlandığına dair açıklamalarına rağmen İsrail savaş uçaklarının bugün yine Gazze'yi vurduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki bir tarım arazisini vurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığından ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail tarafına "yanan balon ve uçurtma" atan bir grubun hedef alındığı iddia edildi.

Hamas, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, saldırıların durması için Mısır ara buluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.