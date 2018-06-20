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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu.

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediği duyuruldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:37
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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 25 hedefi vurdu

KUDÜS

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'den İsrail tarafına atılan roket mermilerine karşılık yer altında bir eğitim noktasının da arasında olduğu Hamas'a ait 25 hedefe saldırı düzenlediğini kaydetti.

Gazze sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 30 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirten Adraee, "Hamas dün gece İsrail'de iç cepheyi hedef alan tehlikeli bir roket saldırısı düzenledi. Gazze ve halkını gerginliğe taşıyan Hamas, Gazze'de yaşanan her şeyin sorumlusu sayılır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık Hamas'a ait 3 hedefi vurduğunu açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazzeHamasSaldırı
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