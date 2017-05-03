İsrail, Gazze'de balık avlama mesafesini artırdı

GAZZE

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 9 deniz miline çıkarma yönünde karar aldığı bildirildi.

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde yer alan sahillerde çarşamba gününden itibaren balık avlama mesafesinin 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarma kararı aldığını belirtti.

Kararın kendilerine tebliğ edildiğini ifade eden Ayyaş, İsrail'in bu kararından dönmesinin de imkan dahilinde olduğunu kaydetti.

Ayyaş, İsrail'in söz konusu karar için herhangi bir zaman dilimi belirlemediğini aktardı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6 mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi nedeniyle geriledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.