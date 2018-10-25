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İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 noktayı bombaladı.

İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 noktayı bombaladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:46
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İsrail Gazze'de 3 noktayı bombaladı

GAZZE 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze'nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentleri arasındaki El-Kadisiyye, Han Yunus'un batısındaki El-Haşşaşin ile Gazze'nin kuzeyinde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in saldırılarında ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

İsrail makamlarından saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atıldığının tespit edildiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazzeFilistinBomba
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