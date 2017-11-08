"İsrail, Filistin yönetimi ile barışmak istemiyor"

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail hükümetinin Filistin yönetimi ile barışmak istemediğini belirtti.

İsrail Kanal 10 televizyonunun yayınladığı ses kaydında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai emirliğinde bir toplantıda konuşan Kerry, “Şu andaki İsrail hükümeti, Filistin yönetimi ile barışmak istemiyor. İsrail hükümetinin çoğu bakanı bir Filistin devletinin kurulmasını istemiyor.” dedi.

“Filistinliler şiddete başvurmamak için çok fazla çaba harcadılar.” diyen Kerry, “Eğer senin barış isteyen liderlerin yoksa, eğer denklem değişmezse, önümüzdeki on yıl içinde bazı gençlerin geçen otuz yılda şiddete başvurmadık da hiçbir şey elde edemedik dememesine şaşırırım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre Kerry’nin açıklamalarına tepki gösteren İsrail Başbakanlığı, “Başbakan (Binyamin Netanyahu) İsrail devletinin güvenlik ve ulusal maslahatı için sağlam tavır sergilemeye devam edecektir. Onu taviz vermeye sürükleyenler başaramadıkları için ondan memnun değiller.” açıklamasını yaptı.

Filistin’in Balfour Deklarasyonu için İngiltere’ye dava açtığı ifade edilen açıklamada, “Her şeyden önce barışın tesis edilmemesinin nedeni Filistinlilerin hiçbir sınır üzerinde İsrail’i tanımaya yanaşmamalarıdır. Şimdi de İngiltere’ye Balfour Deklarasyonu’ndan dolayı dava açıyorlar. John Kerry’nin bunu anlamaması üzüntü verici.” denildi.

Eski Başkan Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry, 2013-2017 yılları arasında görevde kaldığı sürece İsrail-Filistin barış müzakereleri için çalıştı, ancak başarılı olamadı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.