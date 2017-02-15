Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88321
ALTIN
144.581
DOLAR
3.6643
STERLIN
4.5491
EURO
3.8686
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması

İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesinde Filistinlilere ait üç evi yıktı.

İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesinde Filistinlilere ait üç evi yıktı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
24 Okunma
İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı

İsrail askerlerinin Kudüs'ün doğusundaki Hizma beldesinde Filistinlilere ait üç evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktığı bildirildi.

Hizma Belediye Başkanı Muvaffak el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın yaptığını ve "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle üç evi buldozerlerle yıktığını söyledi.

Hatib, askerlerin evleri boşaltmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti. Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki "ayrım duvarı" yakınlarında bulunan evlerin Filistinlilere ait araziler üzerine inşa edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve yakınlarında zaman zaman baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait evleri buldozerle yıkıyor veya bombayla havaya uçuruyor. Söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını vurgulayan Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma politikalarının parçası olduğunu" belirtiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü
Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü
İran lideri Hamaney'den 'milli barış' tepkisi
İran lideri Hamaney'den 'milli barış' tepkisi
"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"
"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"
Kenya'da 1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün yapıldı
Kenya'da 1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün yapıldı
AP’den CETA’ya onay
AP’den CETA’ya onay
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 176'ncı gün: 17 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 176'ncı gün: 17 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ