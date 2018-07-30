İsrail'e 'korsan' benzetmesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in, Gazze ablukasını delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiyi alıkoymasını kınadı.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, ABD destekli İsrail işgal güçlerinin yıllardır süren ablukayı delmek amacıyla Avrupa'dan yola çıkan gemiye Gazze'ye ulaşmasına az bir mesafe kala müdahale etmesini "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Filistin halkının acılarını dindirmek amacıyla harcanan tüm çabalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Heniyye, gemideki aktivistlere selam gönderdi.

Heniyye, "İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına rağmen aktivistlerin mesajı, Gazze'ye güçlü bir şekilde ulaştı. Dünyada özgürlükten yana olan herkesten Filistin meselesi ve Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olmalarını ve işlediği suçlar nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail deniz kuvvetleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu kapsamındaki bir gemiye dün müdahale ederek, Aşdod Limanı'na çekmişti.

Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan Norveç bandıralı gemide aralarında gazeteci ve insan hakları savunucularının da yer aldığı 16 ülkeden 22 kişi bulunuyor.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.