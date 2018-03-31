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İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güney kesiminde düştüğü bildirildi.

İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güney kesiminde düştüğü bildirildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:26
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İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güney kesiminde düştüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'e ait keşif amaçlı bir İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Baraşit ve Beyt Yahun beldeleri arasındaki bölgede düştüğü belirtildi.

Üzerinde İbranice yazıların olduğu İHA'nın fotoğrafları, bazı yerel medya organlarında yayımlandı.

Lübnan, daha önce birkaç kez İsrail tarafından hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayetlerde bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLİHALübnan
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