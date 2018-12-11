Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92227
ALTIN
213.470
DOLAR
5.3247
STERLİN
6.6978
EURO
6.0512
“İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir”
“İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir”
Marmara'da sıcaklık azalıyor
Marmara'da sıcaklık azalıyor
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar kurtardı 
Denize düşen otomobildeki vatandaşları balıkçılar...
Bağcılar'daki yangın
Bağcılar'daki yangın

“İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir”

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, "İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğinizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır." dedi.

“İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir”

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, "İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğinizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır." dedi.

11 Aralık 2018 Salı 10:03
0 Okunma
“İsrail devletini eleştirmek antisemitizm değildir”

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün ve İsrail’in yasa dışı yerleşim yeri inşa etmesinin uluslararası toplum tarafından gündeme getirildiğini anımsattı. 

Timmermans, "Eleştirilerimin antisemitizmden ilham aldığını iddia edenler, İsrail hükümetinin eylemlerini eleştirmeme hiçbir zaman engel olamayacak çünkü bu eleştiri tamamen mantıksız. İsrail hükümetinin eylemlerini her eleştirdiğinizde bunun antisemitik olarak nitelendirilmesini kabul etmiyorum. Herkesin İsrail hükümetini eleştirmeye hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABFrans TimmermansİSRAİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hariri'den "yeni hükümeti kurma" açıklaması
Hariri'den "yeni hükümeti kurma" açıklaması
ABD’ye iade edilen FETÖ’cü Kemal Öksüz suçunu kabul etti
ABD’ye iade edilen FETÖ’cü Kemal Öksüz suçunu kabul etti
Terör örgütü YPG/PKK DEAŞ elebaşını para karşılığı serbest bıraktı
Terör örgütü YPG/PKK DEAŞ elebaşını para karşılığı serbest bıraktı
3 ayda 30 çocuk öldü
3 ayda 30 çocuk öldü
Türkiye'den Yemen'e insani yardım
Türkiye'den Yemen'e insani yardım
Madrid'de metro makinistleri grevde
Madrid'de metro makinistleri grevde
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede
İngiltere Brexit sürecini tek taraflı iptal edebilecek
İngiltere Brexit sürecini tek taraflı iptal edebilecek
Macron açıklama yapacak
Macron açıklama yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ