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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail askeri uçağı Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisine karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi.

30 Haziran 2017 Cuma 15:51
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail askeri uçağı Suriye tarafından ateşlendiği öne sürülen top atışına karşılık bu ülkede, rejime ait bir askeri üssü vurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen top mermisinin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği belirtildi.

Açık alana düşen top mermisinin yaralanma veya can kaybına neden olmadığı bildirilen açıklamada, merminin ateşlendiği Suriye rejimine ait bir askeri üssün vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dört kez saldırı düzenledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Golan TepeleriAskeri üssüSuriyeİSRAİLHava Saldırısı
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