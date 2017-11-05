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İsrail'den Kudüs'e yeni 'güvenlik planı

İsrail Eski Şehir bölgesinde bir güvenlik planı hazırladı.

İsrail'den Kudüs'e yeni 'güvenlik planı

İsrail Eski Şehir bölgesinde bir güvenlik planı hazırladı.

05 Kasım 2017 Pazar 10:44
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İsrail'den Kudüs'e yeni 'güvenlik planı

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne'nin, "Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği saldırıları engellemek" gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladı.

Plan çerçevesinde kurulacak askeri kontrol noktalarına benzeyen büyük teftiş noktaları aracılığıyla, Babu'l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki güvenliğin sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bu bölgelerde sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı ve 40 akıllı güvenlik kamerasının yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLEski Kudüs
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