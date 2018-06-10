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İsrail'den Hamas'a 'esir askerler' şartı

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze'deki insani durumun iyileşmesi konusunda Hamas'tan beklenti içinde olduklarını kaydederek, İsrail askerlerinin iade edilmesi durumunda Gazze'ye uygulanan ablukayı hafifletebileceklerini söyledi.

İsrail'den Hamas'a 'esir askerler' şartı

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze'deki insani durumun iyileşmesi konusunda Hamas'tan beklenti içinde olduklarını kaydederek, İsrail askerlerinin iade edilmesi durumunda Gazze'ye uygulanan ablukayı hafifletebileceklerini söyledi.

10 Haziran 2018 Pazar 18:03
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İsrail'den Hamas'a 'esir askerler' şartı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerini iade etmesi durumunda Gazze'ye uyguladıkları ablukayı hafifletebileceklerini belirtti.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmemesi durumunda İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı hafifletmeyeceğini söyledi.

Gazze'deki insani durumun iyileşmesi konusunda Hamas'tan beklenti içinde olduklarını kaydeden Liberman, "Nasıl ki Filistinliler İsrail'den bir insani girişim beklentisi içinde ise İsrail de Hamas'tan Hadar Goldin ve Oron Şaul'un cenazeleri ile Avera Mengistu'yu iade ederek bir insani girişimde bulunmasını bekliyor." dedi

Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de Hamas'ın rolü olduğunu ileri süren Liberman, "Hamas'ın hedefi Gazze'deki durumu iyileştirmek değil, bilakis askeri gücünü geliştirecek bilgiyi elde etmek, silah kaçırmak ve İran ile Hizbullah'a bağlı askeri eğitim uzmanlarını Gazze'ye sokmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Esir Ve Kayıp İşleri Koordinatörü Yaron Bloom da daha önce İsrail devlet radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas ile "Şalit" anlaşmasına benzer bir anlaşma yapmayacağını belirterek, "İsrail için kabul edilebilir anlaşma Gazze'nin tamamen yeniden imar edilmesi planıdır." demişti.

Kassam Tugaylarınca esir alındığı duyurulan İsrailliler

Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş, ancak Savunma Bakanlığı Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Hamas, elindeki İsrail askerleri hakkında bilgi vermek için esir takası anlaşmasıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Savunma Bakanı Avigdor LibermanHamasİsrail AskerleriGazze
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