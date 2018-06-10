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İsrail'den Golan Tepelerinde 'sürpriz' tatbikat

İsrail ordusu Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepelerinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

İsrail'den Golan Tepelerinde 'sürpriz' tatbikat

İsrail ordusu Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepelerinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

10 Haziran 2018 Pazar 17:22
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İsrail'den Golan Tepelerinde 'sürpriz' tatbikat

İsrail ordusunun Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepelerinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattığı bildirildi. 

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Golan Tepelerindeki askeri tatbikata katılmaları için binlerce yedek asker bu sabah göreve çağrıldı.

Birkaç gün sürmesi beklenen sürpriz tatbikat nedeniyle bölgedeki askeri araç sayısının artacağı ve zaman zaman patlama seslerinin duyulabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu tatbikatın 2018 yılı eğitim programının bir parçası olarak planlandığı ve tatbikat sayesinde birliklerin hazırlıklı olmasına yardımcı olunmasının amaçlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, geçen hafta da ülkede bulunan tüm askeri hava üslerinde geniş çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Bu yıl içinde birçok askeri tatbikat gerçekleştiren İsrail'e bazı tatbikatlarında ABD ordusu da destek vermişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGolan TepeleriIşgal Altındaki Golan Tepeleri
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