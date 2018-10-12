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İsrail'den Gazze'ye yakıt geçişi için 'istisnai' izin

İsrail, Gazze'nin tek elektrik santralinin faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla Katar tarafından finanse edilen yakıtın bölgeye ulaştırılması için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "istisnai" olarak açtı.

İsrail'den Gazze'ye yakıt geçişi için 'istisnai' izin

İsrail, Gazze'nin tek elektrik santralinin faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla Katar tarafından finanse edilen yakıtın bölgeye ulaştırılması için Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı "istisnai" olarak açtı.

12 Ekim 2018 Cuma 15:25
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İsrail'den Gazze'ye yakıt geçişi için 'istisnai' izin

Kerm Ebu Salim'de görevli güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in istisnai izniyle açılan sınır kapısından Katar'ın finanse ettiği 151 bin litre yakıt taşıyan 4 tanker Gazze'ye geçti.

İsrail hafta sonu tatili olması nedeniyle cuma ve cumartesi günleri Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapalı tutuyor.

Gazze'deki tek elektrik santralinin faaliyetini sürdürebilmesi amacıyla Katar tarafından gönderilen yakıtın Gazze'ye ulaştırılmasına salı günü başlanmıştı.

İsrail gazetesi Haaretz geçen hafta, Katar ile "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını yazmıştı.

Haberde, Katar'ın yardımları ile Gazze'de günlük olarak verilen elektriğin 4 saatten 8 saate çıkarılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006'dan bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge, 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor. Günlük elektrik kesintileri 18 ila 20 saati buluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kerm Ebu SalimİSRAİLGazzeKerm Ebu Salim Sınır Kapısı
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