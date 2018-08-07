Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95346
ALTIN
204.891
DOLAR
5.2463
STERLİN
6.8080
EURO
6.0799
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Küçükbaş kurbanlık fiyatları
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Galatasaray'da gözler lige çevrildi
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Play-off'taki muhtemel rakipler belli oldu
Anavarza'da tarihe yolculuk
Anavarza'da tarihe yolculuk

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 şehit

İsrail güçlerinin, Kassam Tugaylarına ait noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 şehit

İsrail güçlerinin, Kassam Tugaylarına ait noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

07 Ağustos 2018 Salı 12:32
0 Okunma
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 2 şehit

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kasım Tugaylarına ait askeri noktaya düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir tankın Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Şehitlerin cenazelerinin Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Kassam Tugayları da saldırıda şehit olanların kimliklerini Ahmed Mercan ve Abdulhafız es-Silavi olarak açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sınırdaki İsrail askerlerine, Gazze tarafından ateş açıldığı iddia edildi.

Bu olay üzerine İsrail ordusuna bağlı bir tankın Gazze'nin kuzeyinde Kassam Tugaylarına ait askeri noktayı vurduğu belirtildi.

İsrail saldırısının, Hamas ile yapılması muhtemel anlaşmanın gündemde olduğu süreçte yaşanması ise dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında kalıcı bir anlaşma sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.

Gazze'de pazar günü başta Hamas olmak üzere İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya gelmişti.

Hamas Milli İlişkiler Daire Başkanı ve Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, görüşme öncesi İsrail'le bir anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için önümüzde büyük bir fırsat var." diye konuşmuştu.

İsrail güvenlik kabinesi de yine pazar günü Hamas ile yapılması muhtemel anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada kabinenin anlaşmayla ilgili herhangi bir karara varıp varmadığına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde görüşmeden net bir kararın çıkmadığı ve görüşmeye katılan bakanların herhangi bir tasarıyı oylamadığı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze ŞeridiHamas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Türk pizzacıya ABD'de 4 ödül birden
Ünlü Türk pizzacıya ABD'de 4 ödül birden
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları resmen başladı
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Kanada'dan Suudi Arabistan'a cevap
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü
Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklara döküldü
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
California tarihinin en büyük yangınıyla mücadele ediyor
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
Avrupa ülkelerine iltica başvuruları yüzde 15 azaldı
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'
'Macaristan, Romanya ve Ukrayna ile ilişkileri düzeltemeyecek'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ