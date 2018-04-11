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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:33
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

KUDÜS

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bu sabah hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı hedeflerin askeri uçaklarla vurulduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu hava saldırısının "Gazze sınırına yerleştirilen el yapımı patlayıcının İsrail ordusuna ait bir buldozerin yakınında infilak etmesinin ardından" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, sınırda yaşandığını ileri sürdüğü patlamada ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

Hamas, saldırıyı doğruladı

Öte yandan Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum ise söz konusu saldırının "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün İsrail tarafında yarattığı "kargaşayı" gösterdiğini belirtti.

Filistinlilerin, Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine büyük destek verdiğini ve direnişi kucaklayarak çevresinde birleştiğini dile getiren Berhum, şunları kaydetti:

"Bu saldırı, gösterilere katılan barışçıl eylemcilerin, İsrail işgaline karşı direnişini ve bedeli ne olursa olsun haklarını geri alma ve ablukayı kırma yönündeki arzularını pekiştirecektir."

Hamas Sözcüsü Berhum, saldırıda ölen ya da yaralananın olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazzeHava Saldırısı
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