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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

21 Eylül 2018 Cuma 09:08
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE

İsrail ordusu Gazze'nin doğusuna hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

Sınırdaki göstericilere müdahale

Öte yandan İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında Gazze kentinin doğu sınırında toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiler, göz yaşartıcı gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı. Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yaktı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail'in 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde yaklaşık 180 Filistinli şehit oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLFilistinGazzeSaldırı
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