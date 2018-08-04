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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:40
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyinde yanan uçurtma ve balon taşıdığı iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "orduya bağlı uçağın Gazze'nin kuzeyinden yanan uçurtma ve balon gönderen bir gruba saldırı düzenlediği" belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazzeİSRAİLBüyük Dönüş Yürüyüşü
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