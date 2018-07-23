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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir hava aracının Gazze Şeridi sınırında "yanan balonlar"ın gönderildiği iddia edilen bölgeyi vurdu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir hava aracının Gazze Şeridi sınırında "yanan balonlar"ın gönderildiği iddia edilen bölgeyi vurdu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:44
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir hava aracının Gazze Şeridi sınırında "yanan balonlar"ın gönderildiği iddia edilen bölgeyi vurduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra sınırın Gazze tarafında "yanan balonların" gönderildiği öne sürülen bir bölgenin İsrail'e ait hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi.

Saldırının savaş uçağı mı yoksa insansız hava aracı tarafından mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan görgü şahitlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri sınırın Gazze tarafında bulunan gözlem noktasına ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı her iki saldırıda da hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail, dün de "yanan balonlar" gönderildiği iddiasıyla Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli yaralanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın çıktığını belirtiyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtma ve balonların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenlemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze
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