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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:31
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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roketlerden Hamas sorumlu tutularak, bu roket saldırılarına karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait iki gözlem merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir süre önce Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" hazırladığı iddia edilen, Hamas'a ait bir aktivistin aracına saldırı düzenlediği teyit edildi.

Bu arada, Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı açıklamada, "İsrail'in tansiyonu yükseltmesi, Filistinli direnişçileri ve barışçıl göstericileri hedef alması, direnişin hızlıca yanıt vermesini gerekli kıldı." ifadesine yer verdi. Ancak Berhum, İsrail tarafına yönelik roket saldırılarını üstlenir nitelikte net bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, bir süre önce, Gazze'den İsrail topraklarına 12 roket saldırısı düzenlendiğini ancak bunlardan üçünün, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

İsrail'e ait savaş uçağının dün akşam saatlerinde de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediği kaydedilmişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor.

"Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazzeFilistinSaldırı
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