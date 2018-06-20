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İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

İsrail Gazze'de "yanan uçurtma" taşıyan bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

İsrail Gazze'de "yanan uçurtma" taşıyan bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:37
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İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonları havalandıran bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

Grubun üzerine bir füze atıldığı belirtilirken, Filistin Sağlık Bakanlığından olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait 11 hedefe 25 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Adraee, Gazze sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 45 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirtti.

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazze
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