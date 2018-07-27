Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95018
ALTIN
191.279
DOLAR
4.8542
STERLİN
6.3611
EURO
5.6560
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına hava saldırısı düzenledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:52
0 Okunma
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bir alana roket saldırısı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğu iddiasıyla sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLGazzeGazze Şeridi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ile saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ile saldırdı
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği
Duterte'den Moro Müslümanlarına kapsamlı özerkliğe onay
Duterte'den Moro Müslümanlarına kapsamlı özerkliğe onay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ