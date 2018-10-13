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İsrail'den Gazze'de göstericilere 'öldürücü' nitelikte saldırılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğuna dikkat çekti.

İsrail'den Gazze'de göstericilere 'öldürücü' nitelikte saldırılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğuna dikkat çekti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:33
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İsrail'den Gazze'de göstericilere 'öldürücü' nitelikte saldırılar

GAZZE

İsrail'in Gazze'deki göstericileri yaralama biçiminin yeni bir katliam yapma niyetlerinin yansıması olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in göstericilere "öldürücü" nitelikte darbeler indirdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin tedavisiyle uğraştığı yaralıların yaralanma biçiminin öldürücü ve komplike olduğuna dikkati çeken Kudra, İsrail işgal kuvvetlerinin yeni bir katliam yapma niyetiyle hareket ettiğini vurguladı.

Kudra, uluslararası denetimin yokluğunu belirterek Filistin halkına yönelik sürekli devam eden ihlallerin durdurulması için kararlı ve etkin icraatların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu. Açılan acımasız ateş sonucu 154 kişinin yaralandığı bunlardan 5'inin ağır olduğu belirtiliyor.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLFilistinGazzeŞehit
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