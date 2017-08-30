İsrail'den El-Halil'deki yerleşimciler için yeni karar

KUDÜS

İsrail'in, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Filistin yönetimine bağlı belediyeden ayrılması kararı aldığı belirtildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması kararı aldıklarını açıkladı.

Haberde açıklamalarına yer verilen Savunma Bakan Yardımcısı Eli Ben-Dahan da "Yahudi vatandaşlar, yıllarca El-Halil'de kendilerine gerekli hizmetleri sunacak bir belediye yönetiminden yoksun şekilde yaşadı. Bu, Yahuda ve Samarra'daki (işgal altındaki Batı Şeria) özellikle de El-Halil'deki Yahudilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için atılmış çok önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El-Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik olarak İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

El-Halil'in tamamındaki belediye hizmeti söz konusu tarihten bu yana Filistin yönetimi tarafından sağlanıyor.