Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
86848
ALTIN
145.654
DOLAR
3.7755
STERLIN
4.7737
EURO
4.0563
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

İsrail'den Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasına onay

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladı.

İsrail'den Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasına onay

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 10:49
34 Okunma
İsrail'den Batı Şeria'da 3 bin yeni konutun inşasına onay

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

Savunma Bakanı Liberman yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'da 3 bin yeni konut kararının, yerleşimcilerin ihtiyacını karşılama ve hayatlarını kolaylaştırma amacıyla alındığını belirtti.

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edilecek yeni konutlardan 2 bininin yapımına hemen başlanacak, diğer bin konut ise daha sonra aşamalı olarak yapılacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta da Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLBinyamin NetanyahuSavunma Bakanı Avigdor LibermanBatı şeriaYahudi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan balistik füze açıklaması
İran'dan balistik füze açıklaması
AB 'roaming' ücretiyle vedalaşıyor
AB 'roaming' ücretiyle vedalaşıyor
BM'den Trump'a 'insan hakları ihlali' uyarısı
BM'den Trump'a 'insan hakları ihlali' uyarısı
Melbourne’daki evsizlere polis operasyonu
Melbourne’daki evsizlere polis operasyonu
Cameron'dan gazete patronuna baskı iddiası
Cameron'dan gazete patronuna baskı iddiası
Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor
Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ