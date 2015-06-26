'İsrail değişmek niyetinde değil'

MADRİD

İspanya'daki Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) Partisi Milletvekili Rosana Perez, "İsrail'den gelen işaretlere bakarsak, hiçbir şekilde diyalog kurmak ve bir şeyler değiştirmek niyetinde olmadığını görüyoruz" dedi.

Gazze'ye uluslararası insani yardım malzemeleri götürerek İsrail'in buraya uyguladığı ablukanın kaldırılmasına yönelik uluslararası toplumun dikkatlerini çekmek için yola çıkan 3. Özgürlük Filosu'na BNG olarak destek verdikleri belirten Perez, "Biz, yasa dışı olarak işgal edilen Gazze'ye yardım amaçlı her girişime destek veren ve katılımcı olarak yer alan bir siyasi partiyiz. Bu yüzden 3. Özgürlük Filosu'ndaki gemilerden birinde, bir Avrupalı parlamenterimiz olan Ana Miranda da olacak" şeklinde konuştu.

AA muhabirine özel değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Perez, "İsrail geçmişte yaptığını şimdi de yapacağı tehdidinde bulunuyor. Yardım gemilerinin Gazze'ye ulaşmasını engellemek için İsrail'in elinden geleni yapacağını, şimdiye kadarki tavrını sürdüreceğini, gemilerin Gazze'ye ulaşmasını önlemek için her şeyi yapacağını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

3. Özgürlük Filosu'nda yer alacağı bilinen 4 İspanyol vatandaşının korunması için bazı İspanyol milletvekilleriyle geçtiğimiz çarşamba günü Dışişleri Bakanlığına bir mektup yolladıklarını ve kendisinin de bizzat Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia Margallo ile telefonda görüştüğünü ancak tatminkar bir cevap alamadığını anlatan Perez, "Sadece İspanyol hükümeti değil Avrupa'daki birçok hükümet hatta dünya bu olaya sessiz kalıyor. İsrail'in uzun yıllardır Filistin halkına karşı saldırılarını kınamaktan halen uzaklar. İspanyol hükümetinin, Avrupa'daki diğer birçok hükümet gibi İsrail ile çıkar ilişkileri var. Gerekli, etkili bir tepkiyi ortaya koyamadıklarını görüyoruz. Bu sadece Özgürlük Filosu ile ilgili değil, İsrail'in Filistin'e karşı diğer saldırılarında da durum böyle. Ama 3. Özgürlük Filosu girişimine yönelik İsrail tarafından çok veya az ciddi, herhangi bir müdahale olursa İspanyol hükümetinin bu kez çarpıcı bir tepki göstermesini temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"3. Özgürlük Filosu girişiminden sonra İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasına yönelik bir adım atılacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise milletvekili şu cevabı verdi:

"Samimi olmak gerekirse, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kırılması noktasından halen çok uzakta olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun en büyük nedeni Avrupa'daki hükümetlerin ve ABD hükümetinin eksik olan tavrı. Uluslararası yasallığı olmayan, İsrail'in Filistin'e karşı her saldırısında uluslararası toplumun sesi duyulması gerektiği gibi çıkmıyor. Ve bunun orta vadede değişeceğine dair hiçbir belirti olmadığının da farkındayız. Eğer Özgürlük Filosu İsrail tarafından hiçbir müdahaleye uğramadan Gazze'ye ulaşabilirse, işte o zaman uluslararası yasallığın sağlanması yolunda bir adım atılabileceğini düşünmeye başlayabiliriz. Ama çok samimi olmak gerekirse, Netahyahu'nun sözlerine bakarsak, İsrail'den gelen işaretlere bakarsak, İsrail'in hiçbir şekilde diyalog kurmak ve bir şeyler değiştirmek niyetinde olmadığını görüyoruz."

"İspanyol hükümetinin orta vadede parmağını kımıldatmayacağını biliyoruz"

Öte yandan İspanyol mahkemelerine verilen yetkilerin kısıtlanması sonucunda Mavi Marmara saldırısıyla ilgili soruşturmayı geçtiğimiz haftalarda kapatmak zorunda kalan Ulusal Mahkeme Savcısı Jose de la Mata'nın İspanyol hükümetine yaptığı "Mavi Marmara davasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyın" şeklindeki tavsiyesini de değerlendiren Perez, İspanyol hükümetinin böyle bir girişim başlatmayacağından emin olduğunu söyledi.

"Çok net bir şekilde cevap vereyim. Hayır" diyen BNG Milletvekili Perez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mavi Marmara'da 3 İspanyol vatandaşının da bulunmuş olmasından İspanyol hükümetinin bu davanın bir parçası olması gerektiğini savunduk ve geçtiğimiz günlerde İspanyol hükümetine bununla ilgili bir soru yönelttik. Ama baştan savma cevaplar verdiler. Aslında uluslararası yasallığın yerine getirilmesi için böyle bir girişim çok arzu edilen bir yol olur. Ama İspanyol hükümetinin orta vadede parmağını kımıldatmayacağını biliyoruz. İlk olarak, Avrupa'daki diğer hükümetlerin pozisyonlarında bir değişiklik yapıp, ilerleme kaydedip kaydetmediklerine bakacaklardır. Gerçi son aylarda Filistin devletinin tanınmasına yönelik Avrupa parlamentolarında bir süreç başlatıldı. Bu bir adımdı ancak ben ve partim BNG, AB'nin genel anlamda tamamının İsrail'in neden olduğu bu duruma karşı siyasi bir arzu göstereceği kanaatinde değiliz."