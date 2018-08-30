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İsrail'de erken seçim ihtimali

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini söyledi.

İsrail'de erken seçim ihtimali

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:56
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İsrail'de erken seçim ihtimali

KUDÜS 

Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail'de hiçbir bakanın Gazze işgalini desteklemediğini ifade etti. 

İsrail Maarif gazetesine konuşan Kamu Güvenlik Bakanı Erdan, ülke ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'deki iç siyasete ilişkin konuşan Erdan, ülkede mart ayında erken genel seçimlerin yapılabileceğini aktardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da son dönemde zorunlu askerlik yasasına ilişkin anlaşmazlıkların devam etmesi üzerine erken genel seçime gidilmesi imasında bulunmuştu.

Erdan, İsrail'de zorunlu askerlik konusunda sorunların yaşandığını belirterek Ultra-Ortodoks partiler ülkedeki Heradilerin orduya alınmasına ilişkin istisna olması gerektiği konusunda baskı yaparken, laik partiler ise İsrail'deki herkes için askeri hizmetin mecburi olması gerektiği konusunda görüşleri olduğunu belirtti.

Üç yıl askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

Gazze'yle ateşkes

İsrail'de hiçbir bakanın Gazze'yi işgal etmeye veya ele geçirmeye destek vermediğini belirten Erdan, "İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkını mahfuz tutarak hedefimiz ateşkestir." dedi.

"Gazze'de 2014'ten bu yana tutulan İsrailli esirlerin iadesi olmaksızın hiçbir adım atılmaz." diyen Erdan, "Esirleri geri vermeden Gazze'de liman kurulması gibi bir anlayış var ise ben bunun karşısına oy veririm. Şu ana dek Gazze'deki İsraillilerin dönüşüne ilişkin bir söz ve gelişme yok." ifadesini kullandı.

Hamas Hareketi 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi esir olarak elinde tutuyor.

Mısır bir süredir İsrail ile Filistinliler arasında ateşkes konusu üzerine arabulucu olarak çalışma yürütüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLErken Seçim
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