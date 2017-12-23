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İsrail'de bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İsrail'de bir Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:04
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İsrail'de bir Filistinli şehit oldu
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İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Şerif el-Abd Şlaş'ın (28) bugün şehit olduğu bildirildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli Şerif el-Abd Şlaş'ın (28) bugün şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şlaş'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.

Filistinli Şerif el-Abd Şlaş, geçen pazar günü Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı merminin isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filistin şehitİSRAİL
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