İsrail'de ABD'li kız öğrenciye 'çirkin afiş'

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle iki haftadan uzun bir süre ülkeye alınmaması sebebiyle dünyanın gündemine oturan Lara Alkasım'ın (22) eğitim alacağı üniversitenin kampüsüne ABD'li öğrenciyi hedef alan çirkin afişler asıldı.

Lara Alkasım'ın yüksek lisans eğitimi alacağı Kudüs İbrani Üniversitesi kampüsünün duvarlarına bir grup öğrenci tarafından ABD'li öğrencinin fotoğrafının de yer aldığı "Seni burada istemiyoruz" yazılı afişler yapıştırıldı.

Tepkiye neden olan afişte, "Lara, sende utanma yok mu? İki İbrani Üniversitesi öğrencisini öldüren teröriste destek verdin. Şimdi de gelip burada okumak mı istiyorsun?" ifadeleri yer aldı.

Kudüs İbrani Üniversitesinden çirkin afişlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın ülkeye girişine "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD'ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuş, ancak itirazı 12 Ekim'de Tel Aviv Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilmemişti.

Alkasım, bunun üzerine İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş, mahkeme cuma günü ABD'li öğrencinin ülkeye alınmasına hükmetmişti.

ABD'li kız öğrenci Alkasım, yüksek mahkemenin kararına kadar geçen iki haftadan fazla süre Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda tutulmuştu.