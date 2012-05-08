İsrail cezaevlerinde grev

İSTANBUL - Filistin Enformasyon Merkezi'nden (FEM) yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'ndeki sözcüsü Eymen Eş-Şehabi'nin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin hapishanelerde açlık grevi eylemine başlayan mahkumların ve özellikle eyleme önceden başladığı için uzun süredir açlık grevinde olan kimi Filistinlilerin sağlık durumundan endişe duyduğunu söylediği belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin açlık grevi yapan mahkumları ziyaret ettiğini, sağlık durumları ve gerekli tıbbi ilgiyi görüp görmediklerinin kontrolden geçirdiğini belirten Şehabi, uluslararası kurallara göre, açlık grevi halinde, Kızılhaç temsilcilerinin yetkililerle düzenli toplantılar yaptığına ve bu toplantılarda Kızılhaç'ın ziyaretlerinin sonuçlarının değerlendirildiğine işaret etti.

Şehabi, Kızılhaç yetkililerinin açlık grevindeki mahkumların aileleriyle de görüştüğünü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin İsrail yönetimine de 4. Cenevre Anlaşması uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri hatırlattığını söyledi.