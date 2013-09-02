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İsrail çağırdığı yedek askerleri göndermeye başladı

İsrail ordusunun Suriye’ye muhtemel askeri müdahale dolayısıyla göreve çağırdığı yedek askerlerini geri göndermeye başladığı bildirildi

İsrail çağırdığı yedek askerleri göndermeye başladı

İsrail ordusunun Suriye’ye muhtemel askeri müdahale dolayısıyla göreve çağırdığı yedek askerlerini geri göndermeye başladığı bildirildi

02 Eylül 2013 Pazartesi 14:50
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İsrail çağırdığı yedek askerleri göndermeye başladı

KUDÜS - İsrail ordusunun Suriye’ye muhtemel askeri müdahale dolayısıyla göreve çağırdığı yedek askerlerini geri göndermeye başladığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu, ABD Başkanı Barack Obama’nın "Suriye’ye müdahale konusunda Kongre’nin onayını alacağını" belirtmesinden sonra, Suriye’ye muhtemel müdahale nedeniyle göreve çağırılan yedek askerlerin bir bölümünün evlerine gönderilmeye başlandığını duyurdu.

Haberde, cumartesi günü yerel yönetimlerle bir araya gelen Kuzey Bölgesi Komutanı Yair Golan'ın, bölgedeki askeri birliklerin, Suriye’den gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma ve hazırlıklarını paniğe kapılmadan, "Aşırı yedek asker çağırmadan ve sivil sektöre zarar vermeden" tamamlandığını açıkladığı da kaydidildi.

İsrail kabinesi, Suriye’ye muhtemel müdahale dolayısıyla geçen hafta önlem olarak yedekteki askerlerin bir kısmını göreve çağırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 14:51
Anahtar Kelimeler:
İSRAİL
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