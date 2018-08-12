Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı geldi 
Mehmet Savcı’dan 'Altın Gibi' şarkı...
Görme engellilerin sesi
Görme engellilerin sesi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam ateşkes istediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tam ateşkes istediğini söyledi.

12 Ağustos 2018 Pazar 14:07
0 Okunma
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'de tam ateşkes istiyoruz

Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, Hamas ile İsrail arasındaki muhtemel uzun süreli ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki duruma ilişkin planlarının hazır olduğunu ancak detaylarını açıklamayacağını belirten Netanyahu, "Hedefimiz güneyde yaşayan vatandaşlarımızın sakin bir hayat sürmesini sağlamak. Bu hedefe ulaşılacaktır." dedi. 

Netanyahu, Gazze'de ateşkese varılma ihtimaline de değinerek, "Bizim bu konuda yaklaşımımız açık. Tam ateşkes istiyoruz, daha azıyla yetinemeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında uzun soluklu bir ateşkes sağlanması için dolaylı görüşmelerin yapıldığına yönelik haberler bu ay başında basında yer almıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkili AA muhabirine, "Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ay sonuna kadar tamamlanacağını" belirtmişti.

Ancak geçen hafta çarşamba günü Gazze sınırında İsrail'e ait bir iş makinasına Filistin tarafından ateş açıldığı iddiasıyla başlayan gerginlikte İsrail ordusu Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de İsrail tarafına 180 roket atıldığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, 30 Filistinli yaralanmıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda geçen perşembe taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
NetanyahuHamasİSRAİL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
İsrail 5 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı
İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu
İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
'Kutsal mekanlar, siyasi sloganlar atma ve mezhepsel çatışma yeri değildir'
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Hazar'da tarihi anlaşmaya doğru
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Okinawa Adası'ndaki ABD üssünün yerinin değiştirilmesi planı protesto edildi
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
Danimarka’da peçeli kadınlara hapis cezası gündemde
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
TİKA'nın gönüllü elçileri Fas'ta
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
İdlib'e karşı Esed-YPG/PKK ittifakı
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi
Endonezya’da ölü sayısı 387'ye yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ