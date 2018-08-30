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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye ve İran'a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Esed rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye ve İran'a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Esed rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:08
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye ve İran'a tehdit

KUDÜS

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Dimona nükleer reaktörüne eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in isminin verilmesi nedeniyle düzenlenen resmi törene katılan İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuEsed rejimi ile Tahran yönetimi arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Suriye arasındaki hiç bir anlaşmanın ve tehdidin kendilerini caydıramayacağını belirten Netanyahu, "İsrail ordusu, İran'ın Suriye'de asker ve gelişmiş silah sistemleri konuşlandırma girişimine karşı güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek." dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, geçen hafta Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatemi, söz konusu anlaşmanın İranlıların Suriye'deki varlığının devamını sağlayacağını vurgulamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin NetanyahuSuriyeİranTehdit
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