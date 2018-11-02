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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sessizliğini bozdu ve "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sessizliğini bozdu ve "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 16:38
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

KUDÜS

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda sessizliğini bozdu ve "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." dedi.

Netanyahu, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Balkan İşbirliği Konseyi" için geldiği Bulgaristan'ın Varna kentinde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Konsey oturumunun ardından ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç. Ne gerekiyorsa usulüne uygun olarak yapılmalı. Aynı zamanda şuna da değinmek isterim ki Suudi Arabistan'da istikrarın devam etmesi hem bölge hem de dünyanın istikrarı açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, hem Suudi Arabistan'ın istikrarlı kalması hem de Kaşıkçı cinayeti ile ilgili gereken her şeyin yapılması için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Washington Post gazetesinde dün ABD'li isimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği iddia edilmişti.

Kaşıkçı cinayeti

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmemiş, çok sayıda ülkeden tepkiler devam etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "planlı cinayet"in talimatını veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken, diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali vermişti.

Son Güncelleme: 02.11.2018 16:39
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İsrail Başbakanı Netanyahudan Cemal Kaşıkçı AçıklamasıCemal Kaşıkçı
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