İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın

RAMALLAH





Ramallah'ta mülteci kampına giren İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Ramallah Tıp Kompleksi Müdürü Ahmed el-Beytavi, Batı Şeria'daki Kalendiya Mülteci Kampı'na giren İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan olayda, Filistinli Cihad Aslan (19) ile Rubin Faris (32) ve Cemal Cahcun'un hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

AA muhabirine konuşan Kalendiya Mülteci Kampı sakinlerinden Muhammed Matir, "Kamp'taki Filistinliler bugün İsrail askerlerinin açtığı ateş sesleriyle uyandı. İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı" dedi.

Matir, İsrail askerinin kamptaki bir dükkanın önünde duran Filistinlere açtığı ateşle göğsünden vurularak hayatını kaybeden Rubin Faris'in 6 çocuk babası olduğunu ve 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldığını hatırlattı.

İsrail askerlerinin kendilerine taş atan Filistinli gençlere de ateş açtığını söyleyen Matir, bu nedenle sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşımının aksadığını kaydetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin evlere düzenlediği baskınlar sırasında 2 Filistinli genci gözaltına aldığını ifade etti.

Filistin'den tepki

Batı Şeria'daki Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'nda ateş açmasını kınayarak, "Bu gibi eylemlerin olumsuz etkileri olacaktır" açıklamasında bulundu.

Filistin resmi haber ajansına açıklamada bulunan Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, "İşlenen suçlar ve Yahudi yerleşim birimi ihalelerinin devam etmesi, İsrail'in barış sürecindeki gerçek niyetini ortaya koyan açık bir mesaj ve bu gibi eylemlerin olumsuz etkileri olacaktır" diye konuştu. Ebu Rudeyna ABD yönetiminden, "Ortadoğu'daki ABD ve ulusararası çabaların yıkılmasını engellemelerini" talep etti.

Batı Şeria'daki Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'nda işlenen "suç"u şiddetle kınadı. Açıklamada, "Bu gibi suçlar, uluslararası toplumun İsrail'in ihalllerini durdurmak ve Filistin halkına yönelik uluslararası korumanın sağlanması için acil ve aktif müdahale gerektiriyor" denildi.