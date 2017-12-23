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İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericileri engelledi

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen "Noel Baba"l kıyafetli göstericilere müdahale etti.

İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericileri engelledi

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kentinde düzenlenen "Noel Baba"l kıyafetli göstericilere müdahale etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:34
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İsrail askerleri 'Noel Baba'lı göstericileri engelledi
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ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Beytullahim'de gösteri düzenledi. İsrail askerleri, aralarında "Noel Baba" kıyafeti giyen kişilerin de bulunduğu göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandı.

Müdahale sırasında kısa mesafeden eline gaz kapsülü isabet eden AA foto muhabiri Hişam Ebu Şegra yaralandı. Ebu Şegra, hastanede tedavi altına alınırken, göstericilerden bazıları da göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

AA

Son Güncelleme: 23.12.2017 22:41
Anahtar Kelimeler:
MüdahaleGösteriBeytüllahimBatışeriaKutlamaKudüsNoelNoelbabaİSRAİL
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