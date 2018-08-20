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İsrail askerleri her geçen yıl daha fazla psikolojik tedavi görüyor

İsrail ordusunda psikolojik tedavi gören askerlerin sayısının, son on yılda yüzde 40 arttığı belirtildi.

İsrail askerleri her geçen yıl daha fazla psikolojik tedavi görüyor

İsrail ordusunda psikolojik tedavi gören askerlerin sayısının, son on yılda yüzde 40 arttığı belirtildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:22
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İsrail askerleri her geçen yıl daha fazla psikolojik tedavi görüyor

KUDÜS

İsrail ordusunda psikolojik tedavi gören askerlerin sayısının, son on yılda yüzde 40 arttığı belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin, İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Psikiyatri Bölümü Başkanı Lea Schlaff'ın askeri bir dergide yayımladığı rapora dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunda ruh sağlığı bozularak psikolojik yardım talebinde bulunan askerlere, geçen yıl toplam 47 bin seans psikolojik destek verildi.

Askerlerin 2013 yılına göre, 2 bin 500 seans fazla destek aldığına işaret edilen raporda Schlaff, son on yılda tedavi gören askerlerin sayısındaki yüzde 40 artışın aşırı olduğu ve bu artışın terapistlerin askerleri tedavi etmedeki performansını düşürebileceği uyarısında bulundu.

Raporda, ordudaki psikolojik destek talebindeki artışın nedeni, İsrail vatandaşlarının büyük bir kısmının karşı karşıya olduğu zor sosyo-ekonomik şartlara ve ülkede askerlik yapma motivasyonunun düşmesine bağlandı.

Habere göre, İsrail ordusundaki bazı yetkililer de askerleri psikolojik destek almaya iten nedenler arasında, özel harekat timlerinde görevlendirilmeleri olduğunu ifade ediyor.

Ordunun, durumları daha fazla kötüye gitmemesi ve intihar vakalarının önüne geçilmesi için ruh sağlığı bozuk olan askerlere acilen destek verilmesini tavsiye ettiği belirtiliyor.

İsrail'de her 6 erkek askerden ve her 15 kadın askerden birinin, psikolojik sorunlarını gerekçe göstererek ordudan erken terhis talebinde bulunduğu kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriPsikolojik Tedavi
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