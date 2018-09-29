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İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi şehit etti, 90 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi şehit etti, 90 Filistinliyi yaraladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:33
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İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi şehit etti

GAZZE

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 7 Filistinli şehit oldu, 90 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32), Nasır Musbih (12) ve Muhammed Eşref el-Avavide (26) isimli Filistinlilerin şehit olduğunu belirtti.

Yaralı sayısının 2'sinin durumu ağır olmak üzere 90'a ulaştığını aktaran Kudra, yaralılardan 35'inin çocuk, 4'ünün kadın, 4'ünün ilk yardım görevlisi ve 2'sinin gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Kudra ayrıca 416 kişinin ise İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

"İsrail yalnız güç dilinden anlıyor"

Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail'in güçten başka bir dilden anlamadığını belirtti. 

Hamas, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) 18'inci yılı münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Aksa İntifadası, çözüm sürecinin başarısızlığını ve İsrail'in yalnız güç dilinden anladığını kanıtladı. Bu da kapsamlı ulusal direnişi inşa etme yöneliminin doğruluğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

İkinci İntifada'nın patlak vermesine yol açan nedenlerin hala varlığını koruduğuna ve daha da arttığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in, arkasına gizlendiği emperyalizmden destek alarak kargaşa çıkarmaya devam ettiği, Filistin halkının ise Mescid-i Aksa'yı kuşatan tehlikelerin farkında ve onu savunmak için halen ayakta olduğu kaydedildi.

Açıklamada Hamas'ın "zorla göç ettirildikleri topraklarına geri dönme ve ablukanın kaldırılması" talebiyle 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine verdiği destek yinelendi. 

Direniş meşru bir hak

Direnişin tüm semavi dinler, örfler ve uluslararası hukuk nezdinde "meşru bir hak" olduğunun altı çizilen Hamas açıklamasında, "Yüzyılın Anlaşması" ve önerilen diğer bölgesel çözümlerin Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Filistin halkının haklarını kısıtlamayı hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Gazze'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, 2011'de Kahire'de ve 2017'de Beyrut'ta sağlanan uzlaşının tüm vatandaşları kapsayacak şekilde uygulanması ve ulusal birlik hükümeti kurulması gerektiği, bunun dışındaki adımların ise vakit ve enerji kaybı olacağı ifade edildi.

İsrail'in eski Başbakanı Ariel Şaron'un, Eylül 2000'de yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'ya girmesiyle İkinci İntifada (Aksa İntifadası) patlak vermişti. 

AA

Son Güncelleme: 29.09.2018 09:40
Anahtar Kelimeler:
ŞehitFilistinGazzeİSRAİL
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