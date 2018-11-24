İsrail askerleri Gazze sınırında 14 Filistinliyi yaraladı

GAZZE

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

"Gazzeliler ablukanın kırılması konusunda kararlı"

Hamas Hareketi de eylemlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazzelilerin bu gösterilere katılma konusundaki ısrarına dikkat çekilerek, "Halkın gösterilere katılımı, ablukanın kırılması başta olmak üzere Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedeflerine ulaşması konusundaki kararlılığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.