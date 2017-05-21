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İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı ses bombası kafasına isabet eden 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

21 Mayıs 2017 Pazar 17:06
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İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerlerinin, Filistinli tutuklularla dayanışma gösterilerine müdahalesi sırasında kafasına ses bombası isabet eden 7 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Beytüllahim kentinin Hızır beldesinde Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisine İsrail askerleri, plastik, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 yaşındaki Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin göstericilere karşı kullandığı ses bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Israil Yaralamaİsrail Askerleri
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