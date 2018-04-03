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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da kazayla otobüs durağına çarpan Filistinli sürücüyü "terör saldırısı" olduğu şüphesiyle vurarak şehit etti.

İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da kazayla otobüs durağına çarpan Filistinli sürücüyü "terör saldırısı" olduğu şüphesiyle vurarak şehit etti.

03 Nisan 2018 Salı 13:58
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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da kazayla otobüs durağına çarpan Filistinli sürücüyü "terör saldırısı" olduğu şüphesiyle vurarak şehit ettiği bildirildi.

İsrail'in "Maarif" gazetesinin haberine göre, Ariel Yahudi yerleşim biriminde kaza ile otobüs durağına çarpan 30 yaşlarındaki bir Filistinli sürücü İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kazada durakta bulunan kişilerden ölen ya da yaralananın olmadığı, güvenlik birimlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaFilistinli SürücüİSRAİL
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