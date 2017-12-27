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İsrail askerleri Beytüllahim'deki Kudüs gösterilerine müdahale etti

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Beytüllahim'de düzenlenen gösteriye müdahale etti.

İsrail askerleri Beytüllahim'deki Kudüs gösterilerine müdahale etti

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Beytüllahim'de düzenlenen gösteriye müdahale etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:27
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İsrail askerleri Beytüllahim'deki Kudüs gösterilerine müdahale etti
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kentinde ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek için Filistinli grupların çağrısıyla Bab er-Rezzak bölgesinde bir araya gelen onlarca kişi kentin kuzey girişine doğru yürüdü.

Washington yönetiminin kararı aleyhinde slogan atan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında Filistin lehine oy veren ülkelerin bayraklarını taşıdı.

İsrail askerleri, gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahalede çok sayıda Filistinli, atılan gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriBeytüllahimKudüs GösterileriKudüs
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