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İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

20 Temmuz 2015 Pazartesi 07:44
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İsrail askerleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı
KUDÜS - İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin "geçen ay Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimcinin ölümü, üçünün yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının sorumlusu Hamas üyeleri" olduğu iddia edildi. 

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 26 yaşındaki Mehad Hamad'ın söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğini "itiraf ettiği" ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 6 kişinin 27 Haziran'da Ramallah'ın kuzeyinde bir İsrail aracına "başarısız bir saldırı düzenlediği", 6 Haziran'da planladıkları başka bir saldırıyı ise hayata geçirme fırsatı bulamadıkları bilgisine yer verilen açıklamada, gözaltıların İsrail askerleri ile polis ve Şin Bet (İsrail iç istihbarat birimi) tarafından ortaklaşa düzenlenen bir operasyonla gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ile Filistin Yönetimi arasında 1993'te imzalanan Oslo barış anlaşmasının "güvenlik işbirliği" maddesi gereği, İsrail güvenlik güçleri Batı Şeria'da askeri operasyonlar yapabiliyor.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 09:08
Anahtar Kelimeler:
önce Vatanİsrail Askerleri6 Filistinli
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