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İsrail askerleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:31
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İsrail askerleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 23 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLİsrail AskerleriBatı şeria
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