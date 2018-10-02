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İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

02 Ekim 2018 Salı 14:03
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İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" şüphesiyle 21 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İsrail Askerleri21 FilistinliGözaltı
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